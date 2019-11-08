Назван лучший игрок АПЛ по итогам октября

Новости спорта:Форвард Лестера Джейми Варди получил очень престижную награду в английской Премьер лиге.

Нападающий «Лестера» Джейми Варди признан лучшим игроком месяца в чемпионате Англии, об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Забив в этом месяце 4 гола, Варди обошел нападающего «Челси» Тэмми Абрахама и форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, став лучшим бомбардиром чемпионата Англии на данный момент. Также «Лестер» поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ.

Джейит Варди признан лучшим игроком месяца в Премьер-лиге в четвёртый раз, два из которых он получил в победном для «Лестера» сезоне-2015/16 и одну в апреле 2019 года.

30-летний нападающий выиграл борьбу у Джека Грилиша («Астон Вилла»), Илкая Гюндогана («Манчестер Сити»), Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед»), Виллиана («Челси») и своего одноклубника Юри Тилеманса.