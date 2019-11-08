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Челси остался без ключевого игрока линии обороны

Челси остался без ключевого игрока линии обороны
14:17 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер не поможет лондонскому Челси в ближайших матчах.

Центральный защитник Челси Антонио Рюдигер вряд ли вернется на поле в этом месяце, сообщает The Daily Mail. Игрок был близок к полному восстановлению, но у него случился рецидив травмы.

Теперь Антонио пропустит еще три недели – он перенес очередную операцию в паховой зоне.

26-летнего Рюдигера с апреля донимают травмы. В матче против Манчестер Юнайтед он серьезно повредил колено и не играл аж до сентября. В сентябре Антонио вернулся на поле в игре с Вулверхэмптоном, но сыграл лишь 45 мину. Он поскользнулся на металлической пластине у кромки поля и травмировал пах.

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В отсутствие Рюдигера основной дуэт центрбеков Челси составляют Фикайо Томори и Курт Зума.

"Синие" после 11 туров Премьер-лиги занимают четвертое место, опережая пятый Арсенал на шесть пунктов. Следующий матч Челси проведет против Кристал Пэлас девятого ноября.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Антонио Рюдигер.
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