"Нас погнали трибуны": капитан Александрии о камбэке с Сент-Этьеном

Новости спорта:Капитан Александрии Юрий Панькив поделился своим мнением о поединке Лиги Европы против Сент-Этьена.

Голкипер "Александрии" Юрий Панькив в домашнем матче Лиги Европы пропустил 2 гола в матче с "Сент-Этьеном", но его команда таки сумела отыграться.

Вратарь признается, что удивляется, как футболисты нашли в себе силу.

Если честно, команда почти полностью переиграла соперников. "Сент-Этьен" 3 раза дошел до наших ворот и забил 2 мяча ... Такое в футболе бывает. Главное, что мы нашли в себе силы отыграться.

Панькив выразил благодарность львовянам и александрийцам, которые болели за команду на "Арене Львов":

"Нас погнали трибуны. Честно, мы очень благодарны львовской публике, - отметил Юрий. - Многие приехали из наших. Мы благодарны, благодаря болельщикам у нас появились силы и мы смогли получить такую тяжелую игру".