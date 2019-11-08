Скачать
Пятница, 08.11.2019
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Наоя Иноуэ - Нонито Донэйр: видео боя
Наоя Иноуэ - Нонито Донэйр: видео боя
Селезнев: Ракицкий - лучший защитник
Селезнев: Ракицкий - лучший защитник

"Нас погнали трибуны": капитан Александрии о камбэке с Сент-Этьеном

"Нас погнали трибуны": капитан Александрии о камбэке с Сент-Этьеном
14:43 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Капитан Александрии Юрий Панькив поделился своим мнением о поединке Лиги Европы против Сент-Этьена.

Голкипер "Александрии" Юрий Панькив в домашнем матче Лиги Европы пропустил 2 гола в матче с "Сент-Этьеном", но его команда таки сумела отыграться.

Вратарь признается, что удивляется, как футболисты нашли в себе силу.

Если честно, команда почти полностью переиграла соперников. "Сент-Этьен" 3 раза дошел до наших ворот и забил 2 мяча ... Такое в футболе бывает. Главное, что мы нашли в себе силы отыграться.

Александрия сотворила феноменальный камбэк в матче Лиги Европы

Панькив выразил благодарность львовянам и александрийцам, которые болели за команду на "Арене Львов":

"Нас погнали трибуны. Честно, мы очень благодарны львовской публике, - отметил Юрий. - Многие приехали из наших. Мы благодарны, благодаря болельщикам у нас появились силы и мы смогли получить такую тяжелую игру".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, Футбол, ФК Александрия, Юрий Панькив, Новости футбола, ФК Сент-Этьен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копенгаген 1:1 Динамо: события матча
02 Пушечный выстрел Яремчука принес победу Генту: шедевр украинца (Видео)
03 Александрия сотворила феноменальный камбэк в матче Лиги Европы
04 Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
05 Ливерпуль готов побить трансферный рекорд ради покупки Мбаппе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь