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Тренер Шахтера объяснил, почему Марлос в плохой игровой форме

Тренер Шахтера объяснил, почему Марлос в плохой игровой форме
14:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский специалист Луиш Каштру прокомментировал игровую форму одного из ведущих игроков Шахтера Марлоса.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру объяснил, почему один из лидеров команды Марлос находится не в лучших кондициях и показывает в последних матчах не такую уверенную игру, как до этого.

"Это абсолютно нормально, что кто-то в команде немного более уставший, чем другие. Это справедливо.

Марлос очень много сил отдал в этом сезоне, он выступает в чемпионате, Лиге чемпионов, Кубке, в сборной. Мы должны уважать его", - отметил Каштру.

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Ранее Каштру рассказал, кто сильнее - Динамо Киев или Динамо Загреб.

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ФК Шахтер, Марлос, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Луиш Каштру.
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