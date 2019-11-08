Тренер Шахтера объяснил, почему Марлос в плохой игровой форме

Новости спорта:Португальский специалист Луиш Каштру прокомментировал игровую форму одного из ведущих игроков Шахтера Марлоса.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру объяснил, почему один из лидеров команды Марлос находится не в лучших кондициях и показывает в последних матчах не такую уверенную игру, как до этого.

"Это абсолютно нормально, что кто-то в команде немного более уставший, чем другие. Это справедливо.

Марлос очень много сил отдал в этом сезоне, он выступает в чемпионате, Лиге чемпионов, Кубке, в сборной. Мы должны уважать его", - отметил Каштру.

Ранее Каштру рассказал, кто сильнее - Динамо Киев или Динамо Загреб.