Тренер Шахтера объяснил, почему Марлос в плохой игровой форме

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру объяснил, почему один из лидеров команды Марлос находится не в лучших кондициях и показывает в последних матчах не такую уверенную игру, как до этого.
"Это абсолютно нормально, что кто-то в команде немного более уставший, чем другие. Это справедливо.
Марлос очень много сил отдал в этом сезоне, он выступает в чемпионате, Лиге чемпионов, Кубке, в сборной. Мы должны уважать его", - отметил Каштру.
Ранее Каштру рассказал, кто сильнее - Динамо Киев или Динамо Загреб.