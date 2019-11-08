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Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ

Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ
15:07 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Специалисты букмекерских контор определили фаворита центрального матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

Матч Шахтер – Динамо состоится 10 ноября в Харькове на ОСК Металлист. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.

Шахтер считается безоговорочным фаворитом поединка на ОСК Металлист. Специалисты букмекерских контор победу "горняков" оценивают в 1.70. На триумф Динамо предлагают коэффициент 4.65, а поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш ровно в 4 раза.

Напомним, Шахтер после 13-ти туров является абсолютным лидером Премьер-лиги. В активе команды Луиша Каштру 37 очков из 39 возможных – только Александрия смогла отобрать очки у дончан. Динамо идет на второй позиции, отставая от Шахтера на 10 пунктов.

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К слову, в матче первого круга Шахтер победил Динамо со счетом 2:1. Недавно киевляне с аналогичным счетом в экстра-тайме взяли реванш в Кубке Украины, выбив "горняков" из турнира.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Шахтер - Динамо.
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