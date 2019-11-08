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Бавария провела первый этап переговоров с Моуриньо

Бавария провела первый этап переговоров с Моуриньо
15:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В скором времени мюнхенцы могут заключить контракт с португальцем.

Как сообщает журналист Николо Скира, португальский специалист Жозе Моуриньо ведет переговоры с мюнхенской Баварией.

"Особенный" запрашивает контракт сроком до 2022 года. На данный момент руководство немецкого гранда взяло паузу на размышления после первых переговоров.

Предполагается, что окончательное решение по Моуриньо будет вынесено во время или после матчей национальных сборных.

Напомним, "красные" уволили с должности главного тренера Нико Ковача после поражение команды в Бундеслиге от франкфуртского Айнтрахта (1:5).

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Помимо Моуриньо, в шорт-листе баварцев значились такие специалисты как Массимилиано Аллегри, Эрик тен Хаг, Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Арсен Венгер.

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ФК Бавария, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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