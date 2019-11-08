Клопп: Для Англии Клубный чемпионат мира не важен

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал график Ливерпуля в декабря.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп дал комментарий относительно графика игр своей команды в средине декабря.

"Красным" предстоит выступить на Клубном чемпионате мира в Катаре, в качества чемпиона Европы. Впрочем, ФА назначила клубу поединок Кубка лиги против Астон Виллы за день до старта команды на международном турнире.

"Я не уверен, что мы до конца правильно расставили приоритеты. Мы ссылались на то, что у нас было запланировано раньше. Об участии в Клубном чемпионате мира в отчетный период мы знали намного раньше. Ребята хотят сыграть на этом турнире, так как это может быть единственный шанс в жизни, ведь это случается так же редко, как победа в Лиге чемпионов".

"Против Арсенала в Кубке лиги мы играли молодым составом и ребята выступили блестяще. Теперь же мы рассматриваем возможность, чтобы они сыграли и в следующем раунде. У нас априори не может быть команды из 40 игроков. Возможно, общественность будет критиковать такое наше решение".

"Футбольная ассоциация поставила нам матч за один день до поединка на КЧМ. Во всем мире КЧМ важен, видимо, в Англии по-другому", — цитирует специалиста Sky Sports.

Напомним, 17 декабря в 21:45 по киевскому времени "скаузерам" предстоит сыграть против Астон Виллы в Кубке лиги. Затем, 18 декабря в 19:30 у команды запланирован полуфинальный матч Клубного чемпионата мира, который пройдет в Катаре.