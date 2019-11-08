Сульшер рассказал о кадровых проблемах МЮ

Новости спорта:Норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии здоровья Скотта Мактоминея.

Манчестер Юнайтед в четвертом туре Лиги Европы обыграл Партизан (3:0). На 75-й минуте хавбек Скотт Мактоминей был заменен из-за травмы.

"Думаю, с Гарри все будет в порядке. Во всяком случае, он закончил матч", — цитирует Оле-Гуннара Сульшера Goal со ссылкой на MUTV.

"Меня больше беспокоит Скотт. Посмотрим, как он восстановится в ближайшие несколько дней. Надеюсь, он будет готов к воскресенью, но точно не знаю. У него проблемы с лодыжкой".

Напомним, что МЮ, занимает 10-е место в АПЛ, в воскресенье он сыграет с Брайтон энд Хоув Альбион.