Звезда Зальцбурга Эрлинг Холанд может перебраться в Бундеслигу

Новости спорта:Талантливый форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Следующим клубом лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Эрлинга Холанда может стать РБ Лейпциг — сообщает Sky Sports.

Юное дарование из РБ Зальцбург не скрывает своего желания когда-нибудь оказаться в АПЛ, однако его отец, Альф-Инге Холанд, выступавший в свое время за Лидс, Манчестер Сити и Ноттингем Форест, считает, что Эрлингу не стоит спешить.

"Эрлинг рано или поздно окажется в АПЛ, но это очень сложная лига, и сначала надо набраться опыта, – считает Холанд-старший. – Сейчас он в РБ Зальцбург, с которым набирается опыта в Лиге чемпионов, затем, возможно, окажется в одной из топовых европейских лиг. А Премьер-лига никуда не денется".

Тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн и спортивный директор клуба Ральф Рангник, по информации Sky Sports, уже практически убедили отца и сына Холандов, что "обкатка" в Бундеслиге пойдет Эрлингу на пользу.

Так что Манчестер Юнайтед, Ливерпулю, Арсеналу и другим командам АПЛ, равно как и прочим европейским грандам, придется запастись терпением.