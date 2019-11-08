Экс-наставник Шахтера: Футбол не справедлив

Новости спорта:Португальский специалист Паулу Фонсека прокомментировал матч против Боруссии в Лиге Европы.

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался о поражении на последних минутах от менхенгладбахской «Боруссии» в рамках 4-го тура Лиги Европы.

«Первый тайм получился непростым, хотя голевых моментов практически никто не создавал. Игра раскрылась уже после перерыва, у нас было четыре или даже пять реальных возможностей для того, чтобы отличиться.

На самом деле «Боруссия» вовсе не контролировала ход событий на поле, мы владели территориальным преимуществом, поэтому оба результата наших матчей можно назвать несправедливыми. Мы заслуживали гораздо большего, однако футбол не всегда справедлив.

В некоторых моментах мы могли бы сыграть лучше, пять-шесть ситуаций были очень выгодными, в то время как «Боруссия» создала всего 2-3 момента. Мы действовали лучше во втором тайме. Важно теперь сосредоточиться на том, чтобы выиграть оставшиеся два поединка и пробиться в плей-офф. Нельзя думать иначе», – подчеркнул Фонсека в интервью Sky Sport Italia.