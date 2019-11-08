Гвардиола назвал самый сильный клуб в мире сейчас

Новости спорта:Испанский специалист Пеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч Ман Сити против Ливерпуля.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением о "Ливерпуле" перед матчем АПЛ.

– Прямо сейчас "Ливерпуль" – самая сильная команда в мире. Нас ждет 90 минут игры, и мы будем следовать плану.

– Что скажете о Клоппе?

– Он сделал это в "Боруссии", и легко проанализировать, насколько велико его влияние здесь.

Когда он принял команду, она не претендовала на титул, через три-четыре года он построил нечто изумительное.

– Гонка за титул закончится, если "Ман Сити" проиграет?

– Я не знаю, впереди еще много матчей, мы хотим сражаться до последнего в воскресенье и во всех играх, которые нам предстоят, – сказал Гвардиола.

Напомним, матч Ливерпуль - Манчестер Сити состоится в воскресенье, 10 ноября.