"Все говорят, что футболист я никакой": защитник Динамо - о критике в свой адрес

Новости спорта:Центральный защитник Динамо Артем Шабанов прокомментировал критику в свой адрес.

27-летний украинский центральный защитник «Динамо» Артем Шабанов рассказал о критике, которую читает про себя в интернете.

— Почему у вас любимый номер 13-й? Какие у вас ассоциации с этой цифрой?

— Я в Луцке играл под 13-м. Вошло в привычку. В «Олимпике» 13-й был занят, и я взял 15-й.

— Самый нелепый слух, который прочли о себе в интернете?

— Да я до сих пор читаю после каждой игры, что футболист не очень или еще хуже — никакой (смеется).

— Вы — мазохист?

— Тренеры говорят, что нужно беречь нервы, не читать и не обращать внимание на диванных аналитиков. А я все читаю.

В текущем сезоне Шабанов провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.