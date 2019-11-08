Скачать
Пятница, 08.11.2019
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ

Моуриньо назвал условия, при которых возглавит Баварию

Моуриньо назвал условия, при которых возглавит Баварию
18:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо может возглавить мюнхенскую Баварию.

Португальский специалист Жозе Моуриньо претендует на пост главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Моуриньо запросил у «Баварии» контракт на три сезона — до 30 июня 2022 года. Руководство немецкого клуба обдумывает требования 56-летнего португальца. Ожидается, что окончательное решение будет принято во время ближайшего перерыва на матчи сборных.

С 2018 года «Баварию» тренировал Нико Ковач. После проигрыша со счётом 1:5 в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне 48-летний наставник был отправлен в отставку.

Клопп: Для Англии Клубный чемпионат мира не важен

Последним местом работы в тренерской карьере Моуриньо был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял до середины декабря 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копенгаген 1:1 Динамо: события матча
02 Пушечный выстрел Яремчука принес победу Генту: шедевр украинца (Видео)
03 Александрия сотворила феноменальный камбэк в матче Лиги Европы
04 Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
05 В Украине запускают новый футбольный телеканал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь