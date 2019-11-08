Легенда белорусского футбола анонсировал завершение карьеры

Новости спорта:Бывший игрок Арсенала Александр Глеб планирует завершить игровую карьеру.

Полузащитник белорусского клуба «Ислочь» Александр Глеб сказал, что завершит карьеру профессионального футболиста после сезона-2019/20.

«В БАТЭ получал немало практики, ну не наигрался, захотел ещё побегать. Хочу ли ещё двигаться? Нет, после этого сезона больше не хочу. Да, после этого сезона закончу с футболом», — сказал 38-летний игрок в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Глеб начал профессиональную карьеру в 1998 году. Хавбек выступал за ряд европейских клубов, включая БАТЭ, «Штутгарт», лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону», «Бирмингем Сити» и самарские «Крылья Советов».

В нынешней кампании в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне Александр забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.