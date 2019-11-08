"Это негативный результат": Попов - об игре с Копенгагеном

Новости спорта:Центральный защитник Динамо Денис Попов прокомментировал мачт против Копенгагена в Лиге Европы.

Киевское Динамо свело к ничьей выездное противостояние с Копенгагеном.

"Конечно, мы хотели добиться другого результата. Но получилось то, что получилось. Да, конечно есть осадок из-за нереализованного пенальти. Хотелось забить и выиграть матч. Понятно, что для нас это негативный результат. Я даже свистка арбитра не слышал — настолько громким был гул".

Журналист предположил, может, Попову стоит попробовать себя ближе к атаке.

"Да нет, каждый должен выполнять свои функции на футбольном поле".

"Эпизод с Сидорчуком? Да, игрок Копенгагена наступил ему на ногу. Видно было, что специально. Если бы судья следил за эпизодом внимательнее, мог бы принять другое решение".

"Пропущенный гол? Все так быстро произошло, что сейчас не могу сказать. Нужно смотреть видеоповторы. Мы будем разбирать эти эпизоды, анализировать ошибки", — приводит слова Попова официальный сайт Динамо.