Игрок Зари: Думаю, что ментально уже готов играть за сборную

Новости спорта:Полузащитник луганской Зари Богдан Леднев поделился своим мнением о возможном выступлении за сборную Украины.

Хавбек "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал, как ездил на просмотр в "Малагу", почему Хацкевич не видел его в основном составе и тренерских отличиях Вернидуба и Скрипника.

"Хороший период был, поехал в "Малагу", тренировался, потом вернулся в "Динамо", чтобы участвовать в юношеской Лиге чемпионов. Не договорились. Между клубами, как я понимаю. Мне ничего конкретно не говорили. Но не жалею, что так вышло — потом я отлично проявил себя в Лиге чемпионов.

Когда были на сборах, общались с Хацкевичем, он мне сказал, что лучше поехать в аренду, чтобы окрепнуть, поиграть на высшем уровне. Сейчас я думаю про "Зарю", а это уже будет в будущем.

В "Заре" с при Скрипнике полностью поменялся тренировочный процесс. Новые упражнения, новые требования, стараемся выполнять. Хочется получить вызов в национальную сборную, но нужно много работать. Если вызовут – будет отлично. Думаю, что ментально готов", — отметил Леднев.