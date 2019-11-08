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Игрок Зари: Думаю, что ментально уже готов играть за сборную

Игрок Зари: Думаю, что ментально уже готов играть за сборную
22:24 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник луганской Зари Богдан Леднев поделился своим мнением о возможном выступлении за сборную Украины.

Хавбек "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал, как ездил на просмотр в "Малагу", почему Хацкевич не видел его в основном составе и тренерских отличиях Вернидуба и Скрипника.

"Хороший период был, поехал в "Малагу", тренировался, потом вернулся в "Динамо", чтобы участвовать в юношеской Лиге чемпионов. Не договорились. Между клубами, как я понимаю. Мне ничего конкретно не говорили. Но не жалею, что так вышло — потом я отлично проявил себя в Лиге чемпионов.

Когда были на сборах, общались с Хацкевичем, он мне сказал, что лучше поехать в аренду, чтобы окрепнуть, поиграть на высшем уровне. Сейчас я думаю про "Зарю", а это уже будет в будущем.

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В "Заре" с при Скрипнике полностью поменялся тренировочный процесс. Новые упражнения, новые требования, стараемся выполнять. Хочется получить вызов в национальную сборную, но нужно много работать. Если вызовут – будет отлично. Думаю, что ментально готов", — отметил Леднев.

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Сборная Украины, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Богдан Леднев.
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