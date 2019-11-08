Суперзвезда ПСЖ отказывается продлевать контракт с клубом

Новости спорта:Звезда сборной Франции Килиан Мбаппе не намерен оставаться в ПСЖ.

В настоящий момент подписание нового контракта с Килианом Мбаппе не является целью номер один для ПСЖ, поскольку клуб понимает, что удержать форварда в Париже будет крайне сложно — сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe.

Для ПСЖ не является проблемой предложить Мбаппе такую же зарплату, как у Неймара — 30 миллионов евро в год чистыми, но сам футболист продолжает мечтать о Реале.

Об этом говорил и президент Монако, утверждающий, что Килиан собирался в Мадрид еще до перехода в ПСЖ, об этом же говорит сейчас тренер Реала Зинедин Зидан.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года, и не исключен вариант, что француз отработает его до конца, после чего отправится в Реал.