Реал Сосьедад возглавил чемпионат Испании

Новости спорта:Сыграв на два матча больше, чем Барселона и Реал.

Реал Сосьедад сыграл вничью с Леганесом (1:1) в матче 13-го тура испанской Примеры.

На 63-й минуте хозяева вышли вперед благодаря мячу хавбека Микеля Марино, но уже через 15 минут Леганес восстановил паритет усилиями форварда Юссефа Эн-Несири.

Заработав очко, Сосьедад вышел на первое место в турнирной таблице испанского чемпионата, на один пункт опережая прежнего лидера Барселону. При этом команда Иманола Альгуасиля сыграла на два матча больше, чем каталонцы и Реал.

Леганес с 6 очками в 13 матчах остается на последнем месте в таблице испанского первенства.