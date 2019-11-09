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Реал Сосьедад возглавил чемпионат Испании

Реал Сосьедад возглавил чемпионат Испании
07:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сыграв на два матча больше, чем Барселона и Реал.

Реал Сосьедад сыграл вничью с Леганесом (1:1) в матче 13-го тура испанской Примеры.

На 63-й минуте хозяева вышли вперед благодаря мячу хавбека Микеля Марино, но уже через 15 минут Леганес восстановил паритет усилиями форварда Юссефа Эн-Несири.

Заработав очко, Сосьедад вышел на первое место в турнирной таблице испанского чемпионата, на один пункт опережая прежнего лидера Барселону. При этом команда Иманола Альгуасиля сыграла на два матча больше, чем каталонцы и Реал.

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Леганес с 6 очками в 13 матчах остается на последнем месте в таблице испанского первенства.

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Ла Лига, Чемпионат Испании, Примера, ФК Реал Сосьедад, ФК Леганес.
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