Луис Суарес может продолжить карьеру в клубе Бекхэма

Новости спорта:«Барселона» может бесплатно отпустить Суареса в клуб Бекхэма.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в MLS, сообщает ESPN.

По информации источника, 32-летний уругваец хотел бы поиграть в США. Отмечается, что «Барселона», в свою очередь, готова пойти навстречу игроку и отпустить Суареса бесплатно. Контракт Суарса с каталонским клубом рассчитан до 2021 года. Сообщается, что интерес к уругвайскому форварду проявляет клуб бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. Вместе с каталонским клубом уругвайский нападающий четыре раза выигрывал чемпионат Испании, четырежды становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов сезона-2014/15.