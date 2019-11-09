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Луис Суарес может продолжить карьеру в клубе Бекхэма

Луис Суарес может продолжить карьеру в клубе Бекхэма
09:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Барселона» может бесплатно отпустить Суареса в клуб Бекхэма.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в MLS, сообщает ESPN.

По информации источника, 32-летний уругваец хотел бы поиграть в США. Отмечается, что «Барселона», в свою очередь, готова пойти навстречу игроку и отпустить Суареса бесплатно. Контракт Суарса с каталонским клубом рассчитан до 2021 года. Сообщается, что интерес к уругвайскому форварду проявляет клуб бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

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Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. Вместе с каталонским клубом уругвайский нападающий четыре раза выигрывал чемпионат Испании, четырежды становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов сезона-2014/15.

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ФК Барселона, МЛС, Ла Лига, Луис Суарес.
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