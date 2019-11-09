Скачать
Суббота, 09.11.2019
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ

Зидан призвал сборную Франции вызвать Бензема

Зидан призвал сборную Франции вызвать Бензема
11:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Зинедин Зидан заявил, что Бензема обязательно нужно вызвать в сборную Франции.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что нападающий «сливочных» Карим Бензема заслуживает вызова в национальную команду Франции.

«Он всегда хотел играть за сборную Франции. Если честно, не знаю точно, что произошло, но со спортивной точки зрения он лучший. Думаю, он определённо заслуживает места в сборной Франции. Конечно, это не в моей власти, но считаю, что его обязательно нужно вызвать в национальную команду. Его показатели впечатляют. Любители футбола знают, что Карим качественный игрок. Он важен для команды, для атаки. С уходом Роналду он стал более зрелым. Рад за Карима, он вписал своё имя в историю „Реала“, — приводит слова Зидана Goal.com.

Луис Суарес может продолжить карьеру в клубе Бекхэма

Напомним, Бензема не вызывают в национальную команду с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Франции, Зинедин Зидан, Новости футбола, Карим Бензема, ФК Реал Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карикатура на провал хорватов после чемпионата мира (Видео)
02 Суперзвезда ПСЖ отказывается продлевать контракт с клубом
03 Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
04 Моуриньо назвал условия, при которых возглавит Баварию
05 "Говорю все, что хочу": Зидан ответил спортдиру ПСЖ на тему Мбаппе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь