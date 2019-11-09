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Бавария никак не может определится с главным тренером

Бавария никак не может определится с главным тренером
13:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:ФК Бавария хочет заполучить именитого наставника.

Боссы гранд немецкого футбола Баварии хотят, чтобы клуб возглавил именитый специалист, об этом сообщает ряд немецких источников.

Мюнхенцы выходили на контакт с Массимилиано Аллегри и  Жозе Моуриньо, однако те ещё не готовы дать окончательный ответ. Категорического нет ФК "Голливуд" от этих специалистов не услышал, переговоры продолжаются.

Клуб не отказывается от идеи переманить летом к себе Эрика Тен Хага из Аякса или Томаса Тухеля с ПСЖ, поэтому не исключено, что до конца сезона команду возглавит Арсен Венгер. 

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Опытный 70-летний француз находится без работы с июня 2018 года, когда после 22-х лет работы покинул Арсенал.

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Все по теме:

ФК Бавария, Арсен Венгер, Аллегри, Жозе Моуриньо, Новости спорта, Массимилиано.
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