Бавария никак не может определится с главным тренером

Новости спорта:ФК Бавария хочет заполучить именитого наставника.

Боссы гранд немецкого футбола Баварии хотят, чтобы клуб возглавил именитый специалист, об этом сообщает ряд немецких источников.

Мюнхенцы выходили на контакт с Массимилиано Аллегри и Жозе Моуриньо, однако те ещё не готовы дать окончательный ответ. Категорического нет ФК "Голливуд" от этих специалистов не услышал, переговоры продолжаются.

Клуб не отказывается от идеи переманить летом к себе Эрика Тен Хага из Аякса или Томаса Тухеля с ПСЖ, поэтому не исключено, что до конца сезона команду возглавит Арсен Венгер.

Опытный 70-летний француз находится без работы с июня 2018 года, когда после 22-х лет работы покинул Арсенал.