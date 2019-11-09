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Бавария - Боруссия Д: анонс центрального матча 11-го тура Бундеслиги

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Бавария - Боруссия Д: анонс центрального матча 11-го тура Бундеслиги
12:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Вашему вниманию анонс на матч центрального матча 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Сегодня, 9 ноября, состоится Дер-Классикер, Бавария на Альянц-Арене примет Боруссию Дортмунд.

Бавария - Боруссия

Суббота, 9 ноября, 19:30, Альянц Арена. Прямая трансляция на Футбол 2

Впервые за долгие годы интрига в Бундеслиге есть. Причем есть не только в том вопросе, кто займет место после Баварии и Боруссии, а в целом, на чемпионство. В случае ничьи Бавария и вовсе может выпасть из еврокубковой зоны, а дортмундцы из зоны лч.

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Слухи об увольнении Нико Ковача ходили давно. Последней каплей стало разгромное поражение от Айнтрахта, к слову, именно с этого клуба и пришел хорват в стан мюнхенцев. В игре с Олимпиакосом Баварией руководил Ханс-Дитер Флик, опытный тренер, который 8 лет помогла Леву в сборной Германии и был функционером в Немецком футбольном союзе.

Дортмундцы в этом сезоне смотрятся предпочтительнее. В Бундеслиге их обыграли лишь раз, к тому же у игроков Люсьена Фавра будет отличное настроение, они сумели совершить кам-бэк в игре с Интером. 

Эти клубы обладают лучшей атакой в чемпионате Германии, а вот с обороной у них есть проблемы. Такое наталкивает на мысль, что в игре будет много голов. Последние два матча на Альянц-Арене для гостей завершились кошмарно, Бавария побеждала 5:0 и 6:0.

Прогноз от Телеграф Спорт: Бавария - Боруссия 3:2

Дортмунд последние годы играет в Мюнхене очень плохо, сейчас Боруссия выглядит более стабильно, но и минусов предостаточно. Бавария, гонимая вперед родной публикой, просто обязана победить, ведь в ином случае шансы на чемпионство станут ещё меньшими. 

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Бундеслига, Бавария, Новости футбола, Боруссия Дортмунд, Бавария - Боруссия.
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