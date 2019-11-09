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Лестер - Арсенал: анонс центрального матча субботы в АПЛ

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Лестер - Арсенал: анонс центрального матча субботы в АПЛ
11:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс очень важного матча в плане борьбы за ЛЧ от Англии Лестер - Арсенал.

Сегодня, 9 ноября, Лестер будет принимать на своем поле лондонский Арсенал. Конечно, если бы не воскресная встреча Ливерпуля и Манчестер Сити этот бы был центральным в туре, ведь встречаются прямые конкуренты в борьбе за ЛЧ.

Лестер - Арсенал

9 ноября, 19:30, Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер. Арбитр встречи – Крис Кавана
Прямая трансляция на канале Setanta Sports

Лестер очень удачно стартовал в этом сезоне АПЛ, фактически треть дистанции "лисы" закончили в топ-4, опережая пятую команду на 6 очков, победа, безусловно, ничего не гарантирует, однако заявку на попадание в ЛЧ сделает громкое. 

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Подопечные Брендана Роджерса обладают лучшей защитой Премьер-лиги, пропустив с Шеффилдом всего по 8 мячей. В атаке команда тоже блещет, забивая в среднем по 2,2 мяча за игру. Конечно, эту статистику подтянула встреча в Саугемптоне, где "лисы" просто избили местный коллектив, отправив в их сетку ворот 9 безответных мячей.

Дела Арсенала плохи. Эмери находится на волоске от увольнения, Джака ссорится с фанатами, на лидера метит Барселона. Что в атаке, что в защите дела идут не очень хорошо, шансы на чемпионство (если таковы были изначально) потеряны, с Кубка лиги "пушкари" вылетели. 

В последних трех матчах было добыто лишь два очка. Команда уступила новичку Шеффилду, а дома дважды подряд сыграла в результативные ничьи с крепкими середняками Кристалл Пелас и Вулверхэмптоном. 

Интересные факты:

- Лестер победил в последних четырех домашних матчах в АПЛ.

- В тех матчах "Лисы" забивали как минимум дважды

- Последне две встречи на "Кинг-Пауэр Стэдиум" в АПЛ завершался победой Лестера.

- Данный поединок станет 50-м для Унаи Эмери в Премьер-лиге.

Прогноз от Телеграф Спорт: Лестер - Арсенал 2:2

Лестер имеет хорошую статистику дома, однако Арсенал уже не раз доказывал в этом сезоне, чем серьезней соперник, тем лучше они играю. Полагаем, в этом матче будет также и лондонцы не проиграют.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Новости спорта, ФК Лестер, Новости футбола.
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