Каштру: Нам нужен очень сильный Шахтер, чтобы победить Динамо

Новости спорта:Луиш Каштру прокомментировал начало подготовки к матчу с киевским “Динамо” в рамках 14 тура футбольной Премьер-лиги Украины.

Наставник Шахтера, в частности, отметил, что сейчас киевское “Динамо” очень сильное и нужен очень сильный “Шахтер”, чтобы победить киевлян.

“Судьба чемпионства? ...Чемпионат в этом туре еще не заканчивается. По всем матчам против киевского “Динамо” мы чувствуем, что это очень-очень сильная команда. Вчера они это еще раз доказали. У нас будут огромные трудности. Но я ни в коем случае не говорю, что загребское “Динамо” не такое сильное, - это команда Лиги чемпионов.

“Динамо” Хацкевича и “Динамо” Михайличенко? Думаю, будет совершенно несправедливо сравнивать “Динамо” с разными тренерами и в разные моменты. Люди всегда хотят сопоставлять. Вот и меня уже сравнивают с Паулу, с тем, что он делал и чего не делал. Это совершенно разные тренеры, стили, используемые игроки.

Мы должны анализировать в конкретный момент, и сегодня ”Динамо” очень сильное. Нам нужен очень сильный “Шахтер”, чтобы победить “Динамо”, - цитирует Каштру пресс-служба ФК “Шахтер”.

Напомним, 10 ноября "Шахтер" сыграет с киевским "Динамо" в рамках 14 тура Favbet Лиги. Поединок пройдет на харьковском ОСК “Металлист” и начнется в 17.00.

30 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве "Динамо" в дополнительные экстра-таймы взяло верх над "Шахтером" (2:1) и заполнило последнюю вакансию в четвертьфинале Кубка Украины по футболу.