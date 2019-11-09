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У ПСЖ большие проблемы с контрактом Неймара

У ПСЖ большие проблемы с контрактом Неймара
14:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский форвард Неймар не намерен продлевать свое соглашение с французским ПСЖ.

«Пари Сен-Жермен» приостановил переговоры с бразильским форвардом Неймаром о продлении контракта, сообщает L'Equipe.

Согласно информации источника, стороны обсуждали условия возможного продления сотрудничества. Однако после того, как переговоры зашли в тупик, парижский клуб их приостановил.

При этом в стане чемпиона Франции намерены сосредоточиться на подписании нового контракта с другим игроком линии атаки — Килианом Мбаппе. Не исключается, что диалог с 27-летним бразильцем «Пари Сен-Жермен» возобновит позже.

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Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 222 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в пяти матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Чемпионат Франции, Новости футбола.
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