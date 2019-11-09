Клопп прокомментировал трансфер Мбаппе в Ливерпуль

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал возможный трансфер Килиана Мбаппе в Ливерпуль.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп опроверг интерес к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе и назвал маловероятной возможность его подписания.

Ранее СМИ сообщали, что "красные" рассматривают француза в качестве возможной замены для Мохамеда Салаха и готовы заплатить за него около 215 млн фунтов.

"Приобрести игрока такого калибра очень сложно. В данный момент я не вижу ни одного клуба, который мог бы купить Мбаппе у ПСЖ. Мы не входим в число клубов, способных это сделать. Все очень просто.

Со спортивной точки зрения нет причин не подписывать его. Какой это игрок! Но все упирается в деньги. Поэтому – нет никаких шансов. Простите, что закрываю эту историю", – приводит слова Клоппа Sky Sports.