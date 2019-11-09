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Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед: прогноз букмекеров на матч 12-го тура АПЛ

Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед: прогноз букмекеров на матч 12-го тура АПЛ
14:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Вашему вниманию котировки букмекеров на матч 12-го тура АПЛ между Тоттенхэмом и Шеффилдом.

Вряд ли кто-то мог предположить, что после 11-го тура скромный новичок АПЛ Шеффилд, который еще два года назад играл в Лиге 1, третьем по силе дивизионе в Англии, будет идти в зоне еврокубков и опережать Тоттенхэм на три очка и будет иметь лучшую оборону Премьер-лиги.

Также мало кто ожидал, что Тоттенхэм столь плохо будет играть. Наоборот, в связи с перестройкой в МЮ и Челси, нестабильностью Арсенала именно "шпоры" выглядели главным претендентом, чтобы вмешаться в борьбу МС и Ливерпуля. Увы, этого не случилось.

Букмекеры не смотря на все выше перечисленное все равно явным фаворитом считают именно лондонский клуб. На победу хозяев в среднем дают коэффициент 1,6. Ничья оценивается в 4,3. Победа же гостей предлагается за солидные 6,3. 

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Как видим, в новичков специалисты не верят, но они уже не раз удивляли в этом чемпионате, возможно, удастся и еще раз.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Новости спорта, Шеффилд Юнайтед, Новости футболп.
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