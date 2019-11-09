Украинские футболисты поздравили с Днем украинской письменности и языка (Видео)

Новости спорта:Украинская ассоциация футбола подготовила приветственный видеоролик ко Дню украинской письменности и языка.

Ежегодно 9 ноября в стране отмечается День украинской письменности и языка.

В записи видео приняли участие президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов, тренер национальной женской сборной Украины Ирина Василюк, чемпионы мира U-20 в составе юношеской сборной Украины Денис Попов и Валерий Бондарь, игроки национальной сборной Украины Евгений Коноплянка, Виталий Миколенко и Александр Караваев, юная болельщица Александра Орловская, отец которой является участником боевых действий на Донбассе, главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань, арбитр ФИФА Николай Балакин, уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий, координатор проекта «Игры Непокоренных» в Украине Вадим Свириденко, капитан национальной сборной Украины по футзалу Евгений Иваняк и главный тренер юношеской сборной Украины U-18 Владимир Езерский.

Участники проекта декламируют стихотворение Владимира Сосюры «Любите Украину».