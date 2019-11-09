Экс-звезда МЮ назвал единственный вариант для Сульшера попасть в ЛЧ

Новости спорта:Шансы команды Оле-Гуннара Сульшера попасть в Лигу чемпионов крайне не велики.

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер прокомментировал шансы команды попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Лига Европы — единственный способ для "Манчестер Юнайтед" попасть в Лигу Чемпионов.

Им не финишировать в топ-4, потому что они выигрывают недостаточное количество матчей. Так что единственный способ для них попасть в Лигу Чемпионов — сделать это через черный ход.

Впрочем, и это будет непросто сделать, глядя на "Рейнджерс" и "Селтик". Если вы думаете, что "Юнайтед" выиграет Лигу Европы, я скажу вам, что эти две команды превосходны. Кроме того, все еще остается в турнире "Арсенал". Плюс серийные победители из "Севильи".

Выиграть это соревнование непросто, но это единственный путь для "Юнайтед" в Лигу Чемпионов", — цитирует Паркера Eurosport.