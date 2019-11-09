Коваленко: Жаждем реванша с Динамо

Новости спорта:Коваленко поделился ожиданиями от поединка с киевским “Динамо”.

Полузащитник донецкого футбольного клуба “Шахтер” Виктор Коваленко поделился ожиданиями от поединка с киевским “Динамо”, который состоится 10 ноября в рамках 14 тура Favbet Лиги.

Виктор Коваленко в комментарии Tribuna.com, в частности, отметил, что команда жаждет реванша после проигрыша киевлянам в кубковом матче.

“Все силы будем прикладывать, чтобы выиграть. Жаждем реванша, ведь мы проиграли “Динамо” в кубковом матче, теперь хотим реабилитироваться”, - сказал Коваленко.

Напомним, поединок "Шахтер" - "Динамо" 14 тура Favbet Лиги состоится 10 ноября на харьковском ОСК "Металлист" и начнется в 17.00.

30 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве "Динамо" в дополнительные экстра-таймы взяло верх над "Шахтером" (2:1) и заполнило последнюю вакансию в четвертьфинале Кубка Украины по футболу.