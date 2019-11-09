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Юрген Клинсманн трудоустроился в Германии

Юрген Клинсманн трудоустроился в Германии
15:20 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клинсманн нашел новое место работы.

Экс-тренер сборной США Юрген Клинсманн назначен членом наблюдательного совета клуба немецкой Бундеслиги "Герта". 55-летний ветеран находился вне футбола с тех пор, как Федерация футбола США уволила его в ноябре 2016 года.

"Я рад быть частью самого захватывающего футбольного проекта в Европе, - заявил Клинсманн в интервью официальному сайту клуба. - Более того, этот клуб, к которому я привязан эмоционально".

В Германии Клинсманн выступал за "Штутгарт" и "Баварию", но за "Герту" болел его покойный отец Зигфрид, выросший в Эберсвальде, недалеко от Берлина.

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Сын Клинсманна Джонатан сделал свои первые шаги в Европе в качестве вратаря "Герты" в период с 2017 по 2019 годы, прежде чем отправиться в швейцарскую команду "Санкт-Галлен".

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Бундеслига, Футбол, ФК Герта, Новости футбола, Юрген Клинсманн.
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