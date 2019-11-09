Скачать
Суббота, 09.11.2019
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ

Гранды АПЛ нацелились на звезду сборной Нидерландов

Гранды АПЛ нацелились на звезду сборной Нидерландов
15:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Голландский атакующий хавбек Квинси Промес может перебраться в английскую Премьер лигу.

Вингер «Аякса» Квинси Промес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, интерес к 27-летнему игроку амстердамского клуба проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал». Нидерландец после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» признался, что не против попробовать силы в чемпионате Англии.

В текущем сезоне на клубном уровне Промес принял участие в 17 матчах. На его счету 11 забитых мячей и три результативные передачи. Контракт вингера с «Аяксом» рассчитан до лета 2024 года.

Юрген Клинсманн трудоустроился в Германии

Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 18 млн. Ранее Промес выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс», московский «Спартак» и «Севилью».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Аякс, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Квинси Промес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карикатура на провал хорватов после чемпионата мира (Видео)
02 Суперзвезда ПСЖ отказывается продлевать контракт с клубом
03 Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
04 Гассиев узнал дату своего дебюта в супертяжелом весе
05 Моуриньо назвал условия, при которых возглавит Баварию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь