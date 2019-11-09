Гранды АПЛ нацелились на звезду сборной Нидерландов

Новости спорта:Голландский атакующий хавбек Квинси Промес может перебраться в английскую Премьер лигу.

Вингер «Аякса» Квинси Промес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, интерес к 27-летнему игроку амстердамского клуба проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал». Нидерландец после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» признался, что не против попробовать силы в чемпионате Англии.

В текущем сезоне на клубном уровне Промес принял участие в 17 матчах. На его счету 11 забитых мячей и три результативные передачи. Контракт вингера с «Аяксом» рассчитан до лета 2024 года.

Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 18 млн. Ранее Промес выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс», московский «Спартак» и «Севилью».