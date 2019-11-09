Экс-звезда Шахтера рассказал о лучшем голе в своей карьере (Видео)

Новости спорта:Бразильский вингер туринского Ювентуса Дуглас Коста рассказал о лучшем голе в своей карьере.

Туринский Ювентус благодаря голу Дугласа Косты на последних секундах обыграл московский Локомотив в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

Сам бразильский вингер назвал этот гол лучшим в своей карьере, а после он описал свои эмоции.

"Я был на позиции "десятки" и мне тяжело было найти свободное пространство. Я решил слегка отойти влево, а затем, когда я пробежал мимо оборонцев, увидел, что у меня есть место перед воротами, а Игуаин отдал в одно касание мне пас.

Это красивейший мой гол. Я обычно не снимаю футболку после забитого мяча, однако в тот момент меня переполняли эмоции", - цитирует игрока Football Italia.