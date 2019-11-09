Скачать
Суббота, 09.11.2019
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ

Десна не смогла дожать Днепр-1 (Видео)

Десна не смогла дожать Днепр-1 (Видео)
16:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Днепр-1 прервал серию из пяти поражений подряд.

Открывал программу 14-го тура УПЛ мачт Чернигове, где местная Десна, идущая на третьем месте, принимала Днепр-1, который последние пять матчей проиграл. 

Десна — Днепр-1 1:1

Голы: Хлебас, 47 — Шаповал, 45+2

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Конопля — Огиря, Мостовой — Хлебас (Калитвинцев, 74), А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Дегтярев, 85).

Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Логинов, Гуйе, Шаповал — Загальский (Булеца, 67) — Вакулко, Назаренко, Когут, Полевой — Кулиш (Супряга, 63).

Предупреждения: Мостовой — Гуйе, Загальский, Полевой, Шаповал.

Гранды АПЛ хотят купить звезду Аякса

Десна на правах хозяев и коллектива, который находится выше в таблице начала матч активнее. Гости не стушевались и вернули игру в нормальный темп, а в дополнительное время Шаповал и вовсе вывел их вперед.

Уже в начале второго тайма Хлебас восстановил статус-кво. До конца игры ближе к победе были подопечные Рябоконя, но воспользоватся моментами не сумели.

Эта ничья позволила клубу из Чернигова сравнятся с Динамо и опередить киевлян за счет личной встречи. Свой матч игроки Ломаченко проведут завтра, в Харькове им предстоит сыграть с Шахтером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, Днепр-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карикатура на провал хорватов после чемпионата мира (Видео)
02 Суперзвезда ПСЖ отказывается продлевать контракт с клубом
03 Погиб еще один боксер
04 Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
05 Гассиев узнал дату своего дебюта в супертяжелом весе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь