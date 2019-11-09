Десна не смогла дожать Днепр-1 (Видео)

Новости спорта:Днепр-1 прервал серию из пяти поражений подряд.

Открывал программу 14-го тура УПЛ мачт Чернигове, где местная Десна, идущая на третьем месте, принимала Днепр-1, который последние пять матчей проиграл.

Десна — Днепр-1 1:1

Голы: Хлебас, 47 — Шаповал, 45+2

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Конопля — Огиря, Мостовой — Хлебас (Калитвинцев, 74), А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Дегтярев, 85).

Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Логинов, Гуйе, Шаповал — Загальский (Булеца, 67) — Вакулко, Назаренко, Когут, Полевой — Кулиш (Супряга, 63).

Предупреждения: Мостовой — Гуйе, Загальский, Полевой, Шаповал.

Десна на правах хозяев и коллектива, который находится выше в таблице начала матч активнее. Гости не стушевались и вернули игру в нормальный темп, а в дополнительное время Шаповал и вовсе вывел их вперед.

Уже в начале второго тайма Хлебас восстановил статус-кво. До конца игры ближе к победе были подопечные Рябоконя, но воспользоватся моментами не сумели.

Эта ничья позволила клубу из Чернигова сравнятся с Динамо и опередить киевлян за счет личной встречи. Свой матч игроки Ломаченко проведут завтра, в Харькове им предстоит сыграть с Шахтером.