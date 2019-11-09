Карпаты отыграли два мяча в игре с Мариуполем и вырвали ничью

Новости спорта:Львовские Карпаты сумели свести к ничьей, казалось бы, проигранный матч.

В рамках 14-го тура УПЛ в Мариуполе сошлись местный футбольный клуб и Карпаты.

Мариуполь — Карпаты 2:2

Голы: Чурко, 16, Мишнев, 55 — Назарина, 59, 90+4 (с пенальти)

Мариуполь: Гальчук — Яворский, Дава, Чоботенко — Кирюханцев (Тищенко, 78), Федорчук, Чех (Полегенько, 85), Корниенко (Горбунов, 63) — Мишнев — Чурко, Вакула

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Веремеенко, Дубинчак, Халл — Клец, Вакуленко (Войковиц, 76) — Назарина, Ди Франко (Деда, 46), Жоао Диого (Лоренцен, 72) — Понде

Предупреждения: Чурко, Дава, Мишнев, Чех, Яворский — Веремеенко, Назарина, Ди Франко, Халл, Войковиц

Игроки Бабича, видимо, помня о том, что последние два года именно они представляли Украину в еврокубках приложили все силы, чтобы вернутся в гонку за топ-5.

Уже после 55-и минут игры хозяева вели 2:0, но после этого остановились, чем позволили воспользоватся своим оппонентам. На 59-й минуте Назарина отыграл один гол.

Мариуполь продолжал играть вторым номером, за что и поплатился уже в компенсированное время. Арбитр назначил в ворота Мариуполя, который реализовал все тот же Назарина.