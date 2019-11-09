Челси бьет Кристал Пэлас и выходит на второе место в АПЛ

Новости спорта:Лондонский Челси уверенно переиграл Кристал Пэлас в рамках 12-го тура первенства Англии по футболу.

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.

Челси Лондон - Кристал Пэлас 2:0

Голы: Абрахам 52, Пулишич 78

Челси: 1. Аррисабалага, 15. Зума, 24. Джеймс, 29. Томори, 33. Эмерсон Палмиери, 7. Канте, 17. Ковачич, 19. Маунт (Гилмор 87), 22. Пулишич (Хадсон-Одои 80), 10. Виллиан, 9. Абрахам (Батшуайи 73).

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд (Келли 44), 3. Ван Аанхольт, 8. Куяте (Маккарти 82), 24. Кэхилл, 5. Томкинс, 4. Миливоевич, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур (Шлупп 70), 14. Айю

Предупреждения: Виллиан 17, Эмерсон Палмиери 31, Ковачич 33 - Заха 21, Маккарти 90+3

Хозяева вышли вперёд на 52-й минуте благодаря точному удару нападающего Тэмми Абрахама. На 79-й минуте преимущество синих удвоил полузащитник Кристиан Пулишич.

«Челси», набрав 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает лишь «Ливерпулю» (31). При этом по итогам тура синие могут потерять свою позицию. «Кристал Пэлас» (15) располагается на девятой строчке.