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Суперзвезда Барселоны бесплатно покинет клуб

Суперзвезда Барселоны бесплатно покинет клуб
17:25 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Уругвайский форвард Луис Суарес может сменить в скором будущем Барселону на американский чемпионат.

Клуб МЛС «Интер Майами» интересуется форвардом «Барселоны» Луисом Суаресом. При этом в «Барселоне» пока не приняли решения, стоит ли отпускать уругвайца, которому в январе исполнится 33 года.

Контракт Суареса с «Барселоной» истекает в 2021 году, и сейчас каталонцы ищут долгосрочную замену уругвайцу.

«Барселона» не хочет отпускать Суареса бесплатно, однако клубы МЛС подписывают игроков только свободными агентами.

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Если Суарес будет наставать на уходе в «Интер» Майами, то существует вероятность того, что каталонцы согласятся отпустить нападающего бесплатно.

Неделю назад Суарес травмировался в матче Ла Лиги против «Леванте».

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ФК Барселона, МЛС, Футбол, Луис Суарес, Новости футбола.
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