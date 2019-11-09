Суперзвезда Барселоны бесплатно покинет клуб

Новости спорта:Уругвайский форвард Луис Суарес может сменить в скором будущем Барселону на американский чемпионат.

Клуб МЛС «Интер Майами» интересуется форвардом «Барселоны» Луисом Суаресом. При этом в «Барселоне» пока не приняли решения, стоит ли отпускать уругвайца, которому в январе исполнится 33 года.

Контракт Суареса с «Барселоной» истекает в 2021 году, и сейчас каталонцы ищут долгосрочную замену уругвайцу.

«Барселона» не хочет отпускать Суареса бесплатно, однако клубы МЛС подписывают игроков только свободными агентами.

Если Суарес будет наставать на уходе в «Интер» Майами, то существует вероятность того, что каталонцы согласятся отпустить нападающего бесплатно.

Неделю назад Суарес травмировался в матче Ла Лиги против «Леванте».