Чемпионат УПЛ (U-21): Шахтер и Динамо разошлись миром

Новости спорта:Молодежный состав донецкого Шахтера не смог в рамках чемпионата Украины обыграть на своем поле Динамо Киев.

В рамках 14-го тура молодежного чемпионата УПЛ (U-21) "Шахтёр" сыграл вничью со сверстниками из "Динамо".

Молодежное первенство. 14-й тур

"Шахтер U-21" (Донецк) — "Динамо U-21" (Киев) — 1:1

Голы: Холод (35) — Самбрано (54)

"Шахтер U-21": 1.Трубин, 2.Меличенко, 3.Семенихин (14.Муравский, 55), 4.Витао, 5.Павлиш, 6.Приходько, 7.Очередько, 8.Крыськив (К) (18.Кобак, 68), 9.Мудрик (16.Духота, 85), 10.Бондаренко (13.Чирук, 90+1), 11.Холод (15.Гуров, 64).

"Динамо U-21": 31.Кучерук, 3.Романчук (15.Ващишин, 90+1), 5.Билошевский (К) (14. Сирота, 70), 6.Кадири, 7.Янаков (21.Мащенко, 86), 8.Надольский (16.Сухоручко, 76), 9.Исаенко, 11.Цитаишвили, 17.Сидклей, 22.Скорко, 24.Самбрано (19.Хондак, 87).

На гол Артема Холода в первой половине киевляне ответили во втором тайме – первым забитым мячом за киевлян отметился 30-летний Карлос Самбрано.

Таким образом "горняки" сохранили первую строчку в таблице, имея в своем активе 33 очка. "Динамо" отстает всего на один пункт.