Тренер Ривер Плейта - о работе в Барселоне: Сейчас не очень подходящий период

Новости спорта:Аргентинский специалист Марсело Гальярдо ответил на возможный переход из Ривер Плейта в Барселону.

Главный тренер аргентинского Ривер Плейта Марсело Гальярдо прокомментировал информацию о своем возможном переходе на должность наставника Барселоны.

"Я знаю, что сейчас многие издания связывают меня с Барселоной. Это удивительно, ведь никто из испанского клуба не говорил со мной.

Сейчас не очень подходящий период для таких разговоров, ведь у нас впереди очень важные матчи. Я не могу отвлекаться и постоянно реагировать на слухи", – цитирует 43-летнего специалиста Globo Esporte.

Отметим, что за 5 лет в Ривер Плейте Гальярдо выиграл 10 трофеев. "Миллионеры" из столицы Аргентины завоевали Кубок Либертадорес в 2015 и 2018 годах и уже вышли в финал нынешнего розыгрыша, где встретятся с бразильским Фламенго.