Лидер сборной Украины получил травму во время тренировки

Новости спорта:Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский травмировался на тренировке своей команды.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский на смог завершить тренировочное занятие из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер "баргамасков" Джан Пьеро Гасперини.

"Малиновскому пришлось прекратить тренировку в четверг. Он почувствовал дискомфорт в ягодичной мышце после удара по мячу. У Аталанты будут проблемы, если мы продолжим терять игроков", - приводит слова Гасперини Calciomercato.

Степень сложности повреждения и сроки восстановления не сообщаются.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний украинец провел 13 матчей в составе Аталанты, забив 1 гол.

Ранее сообщалось, что Руслан получил наивысшую оценку в составе клуба из Бергамо за матч против Кальяри (0:2).