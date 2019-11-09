Брешия крупно проиграла на своем поле Торино

Новости спорта:Торино нанес крупное поражение Брешии в рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

В 12-м туре итальянской Серии А «Брешия» принимала «Торино». Матч состоялся на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии и завершился со счётом 0:4.

Брешия – Торино 0:4

Голы: Белотти, 17 (пен.), 26 (пен.), Беренгер, 75, 80.

Брешия: Йоронен – Сабелли, Чистана, Маньяни, Матею – Бизоли, Тонали, Ромуло – Шпалек (Доннарумма, 60) – Балотелли (Мартелла, 46), Айе (Змргал, 83).

Торино: Сиригу – Иццо, Нкулу, Бремер – Айна, Ринкон, Лукич (Лаксальт, 67), Мейте, Ансальди (де Сильвестри, 78) – Верди (Беренгер, 62), Белотти.

Предупреждения: Чистана, Матею, Маньяни, Тонали – Ансальди, Лукич, Мейте.

Удаление: Матею, 41.

К 26-й минуте гостям удалось добиться преимущества в два мяча. Оба гола были забиты с пенальти, а их автором стал нападающий Андреа Белотти. На 41-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку получил защитник Алеш Матею.

В концовке матча туринцы отличились ещё дважды – дубль оформил форвард Алехандро Беренгер.

«Торино», набрав 14 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) располагается на 19-й строчке и рискует по итогам тура опуститься на последнее место.