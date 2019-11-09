"Мы разочарованы": тренер Десны о потере очков против Днепра-1

Новости спорта:Наставник черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал матч УПЛ против Днепра-1.

Пресс-конференция главного тренера «Десны» Александра Рябоконя после матча с "Днепром-1" (1:1).

- Мы разочарованы результатом, но не игрой. Нам противостоял очень организованный соперник, которому в последнее время где-то не везло. Сегодня они дисциплинированно и самоотверженно действовали в обороне. При этом, сумели забить мяч. Мы тоже имели много моментов, нанесли много ударов по воротам, но, к сожалению, забили лишь однажды. Чтобы не отрываться высоко от земли, скажу, что ничья с такой командой, как «Днепр-1» - ничего страшного. Еще у нас есть в этом году ряд игр, и постараемся набирать в них очки и решать главную задачу, связанную с попаданием в первую шестерку.

- Уже не первый раз «Десна» сталкивается с проблемами, когда соперник играет от обороны. Есть мысли, как улучшить игру команды первым номером?

- Надо просто забивать. Считаю, что у нас сегодня неплохо получалось вскрывать оборону. Даже количество ударов об этом говорит. Было много прострелов, но не удавалось замкнуть. Мне казалось, что команда знает, что делать в таких ситуациях. Все было продумано и четко. При этом неплохо вступали в контрпрессинг после потери мяча и снова создавали моменты. К сожалению, не хватило точности ударам.

- Чем будет заниматься «Десна» во время перерыва в чемпионате?

- Планируем сыграть два матча в Беларуси. На днях будет известно. 16-17 числа планируем две игры в Минске.