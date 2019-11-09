Шеффилд отобрал очки у Тоттенхэма на выезде и обошел Арсенал

Новости спорта:Шеффилд Юнайтед в гостевом матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу отобрал очки у Тоттенхэма.

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Шеффилд Юнайтед». Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершился со счётом 1:1.

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед 1:1

Голы: Сон, 58 – Болдок, 78.

Тоттенхэм: Гассанига – Орье (Лукас, 86), Дайер, Санчес, Дэвис – Сиссоко, Ндомбеле (Уинкс, 46) – Сон, Ло Чельсо, Алли (Фойт, 72) – Кейн.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Башем, Иган, О'Коннелл – Болдок, Ландстрем, Норвуд, Флек, Стивенс – Муссе (Робинсон, 87), Макголдрик (Фримэн, 90+5).

Предупреждения: Дайер, Фойт – Норвуд, Башем.

Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма. Автором гола стал нападающий Сон Хын Мин, воспользовавшийся неразберихой в штрафной площади соперника. Спастись от поражения гостям удалось на 78-й минуте – точным ударом головой отметился защитник Джордж Балдок.

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в Премьер-лиге увеличилась до пяти матчей.