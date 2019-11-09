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Полтава на дне: Львов уверенно переиграл Ворсклу в 14-м туре УПЛ

Полтава на дне: Львов уверенно переиграл Ворсклу в 14-м туре УПЛ
19:33 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Facebook

Новости спорта:Полтавская Ворскла абсолютно без шансов проиграла Львову поединок 14-го тура чемпионата Украины.

Пожалуй, наименее почётная миссия футболиста, которая может существовать, - определять главного днаря чемпионата. Даже в случае победы хоть и отдалишься от последней строчки, но всё равно останешься в "придонных областях" и избежать звания "один из аутсайдеров" не получится.

ФК Львов - Ворскла 2:0

Голы: Ренан 12, Педро 42 (пен.)

ФК Львов: Богдан Сарнавский, Владислав Приймак, Никита Татарков, Пернамбуко (Алваро 81), Ренан (Ярослав Богунов 67), Антон Братков, Сергей Борзенко, Мартан, Сергей Люлька, Сабино, Педро

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр (Тодор Петрович 85), Луизао, Юрий Козыренко (Артур 46), Владимир Чеснаков, Евгений Мартыненко, Владимир Баенко, Дмитрий Кравченко, Максим Мельничук (Павел Ребенок 66), Денис Васин

Предупреждения: Луизао 14, Владимир Баенко 24, Луизао 35, Александр Скляр 45, Владимир Чеснаков 50, Дмитрий Кравченко 67, Евгений Мартыненко 72, Евгений Мартыненко 81

Удаления: Луизао 35, Евгений Мартыненко 81

Ещё один момент: для Эгише Меликяна это был, по сути, полноценный дебют на посту наставника львовян. Неделю назад он был дисквалифицирован, поэтому за поединком против "Динамо" наблюдал с трибун. Сейчас же он находился в технической зоне и наконец-то руководил командой не на пару с Мазяром, а самостоятельно.

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Его подопечные начали поединок живее. Возможно, это не имело бы никакого смысла, если бы не неудачная скидка назад от Мельничука, который буквально вывел Ренана один на один с вратарём: форвард перебросил голкипера и катнул мяч уже в пустые ворота.

Прошло ещё несколько минут, и Ренан мог оформлять дубль. На этот раз после шикарного заброса за спины защитников бразильца вновь ожидало свидание с Ризныком. Однако сейчас нападающий показал, что скорость на дистанции и скорость мышления - не его конёк: Чеснаков успел догнать соперника и удар заблокировать.

"Ворскла" со временем перехватила инициативу, но в атаке выглядела на уровне нуля. Если у команды Косовского на чужой половине поля получалось хотя бы что-то эпизодически, то в штрафной Сарнавского движения не было вообще. Командам не хватало темпа и, конечно же, качества.

Безнадёжным положение для "ворсклян" стало в середине первого тайма: Луизао пошёл в жёсткий стык, а рефери без тени сомнения наказал бразильца второй жёлтой. Фактически добил гостей пенальти уже в компенсированное время: Баенко отмахнулся от Педро, а сам пострадавший 11-метровый реализовал.

На второй тайм команды вышли уже осознавая, чем закончится поединок. Понятно, что точный счёт предсказать было тяжело, но было видно, что "Ворскла" согласилась на поражение ещё до свистка о начале второго тайма. Поэтому целых 45 минут превратились в доигрывание без какой-либо искры в игре обеих команд.

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За весь тайм вспомнить можно, пожалуй, только один эпизод: Ренан ударом под перекладину замыкал подачу слева, но Ризнык в классном прыжке с угрозой справился.

Удаление Мартыненко уже ни на что не повлияло, а просто ещё раз доказало всю плачевность нынешнего состояния полтавчан. "Ворскла" пришла к тому, к чему держала путь с начала чемпионата - последнему месту таблицы. Есть ли свет в конце тоннеля?

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Чемпионат Украины, ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Львов.
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