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Переписал историю: феноменальное достижение форварда Кайсериспора в Турции (Видео)

Переписал историю: феноменальное достижение форварда Кайсериспора в Турции (Видео)
19:52 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Юный нападающий Эмре Демир стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Турции.

В матче 11-го тура турецкой Суперлиги между Генчлерберлиги и Кайсериспором было установлено историческое достижение.

Нападающий Кайсериспора Эмре Демир отметился голом на 71-й минуте матча. На момент своего дебютного взятия ворот в элитном турецком дивизионе футболисту было 15 лет и 298 дней.

Демир стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионата Турции, информирует Goal.com. Предыдущий рекорд принадлежал Энесу Уналу – 16 лет и 107 дней.

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Отметим, что забитый гол Демира не помог его команде избежать поражения – Кайсериспор уступил со счетом 1:2 и после 11 туров занимает последнее место в турнирной таблице Суперлиги.

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Все по теме:

Футбол, Чемпионат Турции, Новости футбола, ФК Кайсериспор, Эмре Демир.
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