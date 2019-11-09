Переписал историю: феноменальное достижение форварда Кайсериспора в Турции (Видео)

Новости спорта:Юный нападающий Эмре Демир стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Турции.

В матче 11-го тура турецкой Суперлиги между Генчлерберлиги и Кайсериспором было установлено историческое достижение.

Нападающий Кайсериспора Эмре Демир отметился голом на 71-й минуте матча. На момент своего дебютного взятия ворот в элитном турецком дивизионе футболисту было 15 лет и 298 дней.

Демир стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионата Турции, информирует Goal.com. Предыдущий рекорд принадлежал Энесу Уналу – 16 лет и 107 дней.

Отметим, что забитый гол Демира не помог его команде избежать поражения – Кайсериспор уступил со счетом 1:2 и после 11 туров занимает последнее место в турнирной таблице Суперлиги.