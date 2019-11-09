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Бернли нанес крупное поражение Вест Хэму Ярмоленко

Бернли нанес крупное поражение Вест Хэму Ярмоленко
20:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вест Хэм Юнайтед потерпел разгромное поражение в рамках 12-го тура чемпионата Англии по футболу в гостях против Бернли.

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Бернли – Вест Хэм 3:0

Голы: Барнс, 11, Вуд, 44 Роберто, 54 (автогол).

Бернли: Поуп – Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор – Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил – Барнс (Родригес, 81), Вуд (Брэйди, 90).

Вест Хэм: Роберто – Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессуэлл – Райс – Снодграсс, Нобл (Ярмоленко, 20), Форнальс (Айети, 64), Фелипе Андерсон (Лансини, 56) – Аллер.

Предупреждения: Ми (45), Фредерикс (69), Вествуд (88).

Автором первого гола стал нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс на 11-й минуте с паса защитника Джеймса Тарковски. Перед свистком на перерыв преимущество хозяев после передачи форварда Дуайта Макнила увеличил нападающий Крис Вуд. А на 54-й минуте встречи голкипер «Вест Хэма» Роберто Хименес забил в свои ворота.

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Результаты других матчей 12-го тура чемпионата Англии

«Саутгемптон» — «Эвертон» — 1:2

«Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» — 2:1.

Нападающий Андрей Ярмоленко вышел на замену на 20-й минуте вместо травмированного полузащитника Марка Нобла. Отличиться результативными действиями украинскому форварду не удалось.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Бернли, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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