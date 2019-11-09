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Лестер уверенно переиграл Арсенал в матче 12-го тура АПЛ

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Лестер уверенно переиграл Арсенал в матче 12-го тура АПЛ
21:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лестер Сити одержал уверенную победу над лондонским Арсеналом в матче 12-го тура чемпионата Англии.

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Арсенал». Матч состоялся на стадионе «Кинг Пауэр» и завершился со счётом 2:0.

Лестер Сити — Арсенал 2:0

Голы: Варди, 68, Мэддисон, 75.

Лестер Сити: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Перес (Грей, 59), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Прат, 73) — Варди.

Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг (Пепе, 77), Давид Луис, Колашинац — Торрейра (Уиллок, 80), Чеймберс, Гендузи — Озил — Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Эванс — Бельерин.

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Команды не могли открыть счёт вплоть до середины второго тайма. На 68-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Джейми Варди. Удвоить своё преимущество «лисам» удалось уже спустя семь минут. На этот раз гол себе в актив записал полузащитник Джеймс Мэддисон.

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«Лестер», набрав 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает лишь «Ливерпулю» (31), опережая при этом «Челси» по дополнительным показателям. «Арсенал» с 17 очками в активе располагается на шестой строчке.

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