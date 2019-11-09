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Интер одержал волевую победу над Вероной

Интер одержал волевую победу над Вероной
22:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Миланский Интер минимально переиграл Верону в поединке 12-го тура чемпионата Италии.

Гол Николо Бареллы за считанные минуты до финального свистка матча двенадцатого тура первенства Серии А против Вероны принес Интеру победу.

Интер — Верона 2:1

Голы: Весино, 65, Барелла, 83 — Верре, 19, с пенальти.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Лазаро (Д'Амброзио, 85), Весино, Брозович, Барелла, Бираги (Кандрева, 63) — Лукаку, Мартинес (Эспозито, 81).

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Эмперер — Фараони, Амрабат, Пессина, Лазович — Верре (Хендерсон, 63) — Сальседо (Степиньски, 84), Дзакканьи (Тутино, 50).

Предупреждения: Брозович, Мартинес, Барелла — Дзакканьи.

Лестер уверенно переиграл Арсенал в матче 12-го тура АПЛ

Гости открыли счет уже на 19-й минуте после пенальти, реализованного Верре, и несмотря на все усилия "нерадзурри", отыграться и дожать новичка Серии А им удалось лишь после перерыва.

Набрав три очка, Интер обошел Ювентус и вышел не первое место, однако чемпион Италии сыграет завтра, 10 ноября, против Милана и в случае победы вернет себе лидерство в Серии А.

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ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, ФК Верона.
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