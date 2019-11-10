Больше только у Хави, Месси, Иньесты и Пуйоля: Бускетсу покорилась новая вершина

Новости спорта:Испанский хавбек Серхио Бускетс покорил новую отметку в составе каталонской Барселоны.

В субботу, 9 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу Барселона встречалась с Сельтой. Поединок проходил на легендарном стадионе "Камп Ноу" и завершился яркой победой хозяев поля.

В этом матче Месси оформил свой 52-й хет-трик в карьере, сравнявшись с Криштиану Роналду по этому показателю. Но знаменательным этот поединок стал не только для аргентинца.

Старожил каталонского клуба Серхио Бускетс появился на поле в средине первого тайма вместо травмированного Нелсона Семеду. Этот матч стал юбилейным, 550-м поединком Бускетса в футболке Барселоны.

Таким образом, Серхио Бускетс вошел в пятерку футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей в футболке великого каталонского клуба. Больше игр за Барселону чем Бускетс сыграли только: Карлес Пуйоль (593), Андрес Иньеста (674), Лионель Месси (698), Хави (767).