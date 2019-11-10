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Реал в гостях уничтожил Эйбар (Видео)

Реал в гостях уничтожил Эйбар (Видео)
09:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Завершился матч 13-го тура чемпионата Испании.

В поединке 13-го тура Примеры мадридский Реал на выезде не испытал проблем с Эйбаром, забив четыре безответных гола.

Таким образом, "бланкос" временно сумели вернуть себе первую строчку в турнирной таблице.

Эйбар - Реал 0:4

Голы: Бензема, 17, 29 (с пенальти), Рамос, 20 (с пенальти), Вальверде, 61

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Эйбар: Дмитрович — де Бласис, Арбилья, Бигас, Коте — Орельяна (Леон, 65), Эскаланте, Диоп (Экспосито, 81), Инуи — Кике (Шарлес, 81), Энрич

Реал: Куртуа — Менди, Рамос, Варан, Карвахаль — Вальверде (Иско, 72), Каземиро, Модрич — Азар (Винисиус, 72) Бензема, Лукас (Диас, 81)

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